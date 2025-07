Calciomercato Lazio: Castellanos via? Sarri aveva in mente loro due per sostituire l’attaccante argentino che invece rimarrà a Roma

Nei piani estivi di Maurizio Sarri per la Lazio, prima che il mercato venisse bloccato, non c’erano solo giovani promesse. Esisteva anche un piano ambizioso per l’attacco, legato a una condizione precisa: la partenza di Taty Castellanos. Se l’attaccante argentino fosse stato ceduto, il club non si sarebbe accontentato di un semplice rimpiazzo, ma avrebbe puntato su due nomi di calibro internazionale per rivoluzionare il reparto offensivo.

Il primo grande obiettivo sulla lista di Sarri era Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli, campione d’Europa con la Nazionale, era considerato dal tecnico il profilo ideale per qualità tecniche, duttilità e conoscenza della Serie A. L’idea di portare a Roma un giocatore affermato come Raspadori dimostra la volontà di Sarri di alzare drasticamente il livello della squadra con un investimento sicuro e di altissimo profilo, puntando su uno dei migliori talenti del calcio italiano.

Come alternativa di lusso, il secondo nome vagliato era quello di Mikel Oyarzabal. Capitano e simbolo della Real Sociedad, il talento spagnolo rappresentava un’opzione di caratura internazionale, un giocatore capace di garantire gol, assist e leadership. L’interesse per un profilo come Oyarzabal evidenzia come le ambizioni di Sarri fossero proiettate a un palcoscenico europeo, cercando giocatori pronti e abituati a competere ai massimi livelli.

La mancata partenza di Castellanos e il successivo blocco del mercato hanno trasformato questi piani in un sogno proibito. I nomi di Raspadori e Oyarzabal restano così una testimonianza affascinante di ciò che la Lazio di Sarri avrebbe potuto essere, un progetto di campioni affermati che ora sembra un lontano miraggio. Lo riporta il Messaggero.