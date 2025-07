Lotito dimesso, Gazzetta: questa è ora la sua priorità con la Lazio. Gesto forte da parte del numero uno biancoceleste già operativo

Una buona notizia per la Lazio: il presidente Claudio Lotito è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma ed è pronto a tornare pienamente operativo. Dopo il periodo di ricovero, il patron biancoceleste intende riprendere subito in mano le redini delle sue attività, con un’attenzione immediata rivolta alla squadra in vista dell’imminente inizio della preparazione estiva.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra gli impegni da senatore e le questioni di campo, la priorità di Lotito è far sentire la sua vicinanza al gruppo. Nelle prossime ore, infatti, il presidente potrebbe recarsi a Formello per un incontro diretto con il tecnico Maurizio Sarri e con tutti i giocatori. Un gesto forte, pensato per dare sostegno e motivazione alla squadra prima della partenza ufficiale del ritiro, fissata per lunedì 14 luglio.

La presenza di Lotito sarà centrale fin da subito. Non a caso, il rinvio della conferenza stampa di presentazione di Sarri, posticipata alla fine del ritiro, è stata una scelta strategica per permettere al presidente di essere presente al fianco del suo allenatore. Nonostante la distanza fisica delle ultime settimane, i colloqui tra i due sono stati continui, a testimonianza di un filo diretto mai interrotto.

Il ritorno del presidente segna dunque un momento chiave per la Lazio. Con Lotito di nuovo al comando, il club si prepara ad affrontare le sfide del mercato e della nuova stagione, presentando un fronte unito a partire dal primo giorno di lavoro a Formello.