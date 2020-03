Lotito pensa già alla prossima stagione e progetta una Lazio da Champions

Lotito non molla e pensa alla ripresa del campionato con vista Champions per la prossima stagione

Se una cosa è certa in tutto questo periodo che di certezze ne ha poche è che il presidente Claudio Lotito non mollerà senza lottare. Lo scontro in Lega ormai è totale tra il numero uno della Lazio, appoggiato dal presidente del Napoli De Laurentiis, e Agnelli e Marotta.

I primi infatti vogliono portare a termine il campionato, appena ci sarà la possibilità, mentre i secondi sono favorevoli all’annullamento. Come riporta il Corriere della Sera i temi sono tanti e riguardano anche, in caso di annullamento del campionato, i posti in Champions. Dalla Spagna si sta facendo largo l’idea di confermare le squadre già presenti quest’anno, una soluzione che in casa Lazio non si vuole prendere neanche in considerazione vista l’ambizione della squadra di Inzaghi di tornare tra le grandi nella prossima stagione.