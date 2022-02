Lazio, Lotito carica la squadra: il presidente vuole la qualificazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lotito ha voluto caricare la squadra in vista di oggi contro il Porto: il presidente crede nel passaggio del turno

Lazio-Porto mette in palio gli ottavi di Europa League. Un obiettivo che la Lazio vuole cenrare. Non a caso, come riportato da Il Messaggero, Lotito ieri sarebbe arrivato in quel di Formello.

Il ritiro non era obbligatorio, ma facoltativo. Nonostante ciò molti giocatori sarebbero rimasti nel centro sportivo, dove, all’ora di cena, sarebbe piombato anche il presidente. Obiettivo caricare la squadra. Perché stasera è una grandissima occasione.