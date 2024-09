Pietrangeli: «Da giovane firmai con la Lazio! A Lotito ho chiesto QUESTO». Le parole dell’ex tennista italiano

Intervenuto ai microfoni di ilgiornaledellosport.it, Nicola Pietrangeli, ex campione di tennis, ha parlato così di quella volta che firmò un contratto con la Lazio:

PAROLE – «Da giovane feci un provino con la Lazio, firmai un cartellino a vita che penso che ormai non esista più. Ho anche chiesto a Lotito se per caso lo ritrovasse. Fino ai 18 anni ero più bravo a calcio che non nel tennis. La Lazio mi voleva dare in prestito alla Viterbese, ma io volevo viaggiare e quindi mi diedi al tennis».