Lotito Lazio, clamorosa CONFESSIONE del presidente! Minacce di morte al telefono, la RICOSTRUZIONE

Lotito-Lazio, clamorosa confessione del presidente biancoceleste: insulti e minacci di morte via telefono. La ricostruzione

Claudio Lotito, patron della Lazio, da mesi riceve minacce di morte e insulti via telefono. Per questo ha sporto denuncia e la Procura indaga. Il clima non è certo dei migliori a due settimane dall’inizio del campionato e con un mercato che dopo i botti iniziali si è impantanato sul tema cessioni.

PAROLE – «Tutte queste pressioni sono riconducibili a chi vorrebbe farmi vendere la società. Non riesco a telefonare per quante chiamate ricevo».