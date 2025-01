Lotito Lazio, il presidente ai margini della Lega Serie A: il motivo e cosa sta succedendo

Lotito Lazio, il presidente biancoceleste non avrà più un ruolo centrale all’interno della Lega Serie A. Ecco perché

Il presidente della Lazio Claudio Lotito non avrà più un ruolo centrale all’interno della Lega Serie A. Ecco la situazione spiegata dal Corriere dello Sport:

CORRIERE DELLO SPORT – «In un batter d’occhio si è trovato fuori dai giochi per la scelta sia del presidente sia dell’ad (di Lega, ndr.). Per i prossimi 4 anni – se la nuova maggioranza terrà e se non ci saranno altri scossoni in Figc – il patron della Lazio non solo non avrà ruoli, ma si ritroverà in minoranza in ogni sede. Le società straniere hanno fatto “cartello” trovando subito le porte aperte della Juve, tornata a recitare un ruolo di prim’ordine, e del Monza di Galliani, e trascinando altri come Sticchi Damiani, Giulini e Pozzo. Si sono presi la Lega e hanno dato a Lotito una spallata. Occhio però a dar per sconfitto il presidente della Lazio. Resta senatore e componente influente delle commissioni bilancio e finanze».