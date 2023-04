Lotito compatta la Lazio: le parole prima della Juve. I giocatori gli hanno creduto. L’ambiente si è unito ulteriormente

Come scrive Il Messaggero non è un caso che anche ieri il presidente Claudio Lotito sia tornato subito a Formello: vuole stare ancora più vicino alla sua Lazio, sgombrare le menti dello spogliatoio da qualunque cattivo pensiero.

Nessuno deve fermare questo volo. I tifosi, Sarri (oggi premiato come miglior allenatore del mese di marzo) e la squadra hanno vissuto come un tentativo destabilizzante gli ultimi due giorni di terremoto a Formello, ma nessuno è caduto nel tranello. E ieri Lotito ha ribadito il concetto: «Perché non ho nulla da nascondere, la nostra è una casa di cristallo». I giocatori e Sarri credono al patron, le vicende extra-campo stanno ulteriormente cementificando l’unione di un gruppo, che ieri è rimasto in massa in ritiro (sebbene facoltativo), e ora guarda sempre più in alto insieme al suo guru tecnico.