Lotito, il presidente inconterà la squadra prima del Torino

Lotito, il presidente biancoceleste in vista della gara con i granata incontrerà la squadra per caricarla verso lo sprint finale

Finalmente ci siamo, ancora pochi giorni e la Lazio tornerà in campo per la sfida fondamentale di campionato contro il Torino di Vanoli, delicatissima in ottica Champions League.

Proprio per l’importanza di questo match, ma anche per il proseguo di questo finale di stagione, secondo quanto viene riportato dal Messaggero Lotito farà visita alla squadra a Formello.

Il presidente biancoceleste, prosegue il quotidiano, caricherà insieme a mister Baroni il gruppo per dare loro l’energia giusta per questo sprint finale importantissimo non solo in ottica campionato ma anche per il proseguo in Europa League. Tutto ciò avverrebbe domenica alla vigilia della partita