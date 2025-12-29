Lotito è una furia, il presidente della Lazio ha una sensazione e si scaglia contro gli arbitri: cosa sta succedendo

Lotito è una furia dopo Udine. Per il presidente biancoceleste c’è una sorta di complotto per non far andare la Lazio in Europa. Le ultime

La rabbia di Lotito non conosce soste e da Cortina, dove si trovava al momento dei fatti, il presidente della Lazio ha fatto sentire tutta la sua indignazione per l’ennesimo episodio arbitrale ritenuto sfavorevole ai biancocelesti. Il pareggio subito a Udine, arrivato allo scadere con il gol di Davis, ha acceso la miccia: una rete convalidata nonostante un evidente fallo di mano che, secondo il club, avrebbe dovuto portare all’annullamento dell’azione.

Per Lotito, si tratta dell’ennesima decisione controversa che penalizza la Lazio in una fase delicata della stagione. Il presidente è convinto che non si tratti di semplici errori, ma di una serie di episodi ripetuti che stanno condizionando il cammino della squadra. “È un complotto”, avrebbe urlato più volte da Cortina, come riportato da Il Messaggero, manifestando tutta la sua frustrazione.

La reazione della società non si è fatta attendere. Prima una dura nota ufficiale, accompagnata da un video diffuso sui canali social del club, per mostrare in modo chiaro l’episodio incriminato. Successivamente, la Lazio ha inviato una PEC formale alla Lega Serie A per segnalare i continui torti arbitrali subiti nel corso della stagione. Un atto forte, voluto direttamente da Lotito, deciso a tutelare gli interessi del club.

Secondo il patron biancoceleste, dietro queste decisioni ci sarebbe la volontà di ostacolare la Lazio nella corsa all’Europa. In un momento in cui diverse big del campionato stanno faticando a trovare continuità di risultati, Lotito teme che la sua squadra possa essere ingiustamente penalizzata proprio quando avrebbe l’occasione di approfittarne. Da qui la convinzione che serva alzare la voce e intervenire ai massimi livelli.

La lettera inviata ai vertici del calcio italiano ha un obiettivo preciso: chiedere maggiore attenzione, uniformità di giudizio e rispetto. Lotito pretende chiarezza e garanzie affinché situazioni simili non si ripetano, soprattutto in un campionato che dovrebbe essere deciso dal campo e non da episodi arbitrali discussi.

La tensione resta alta e la posizione di Lotito è netta. Il presidente della Lazio non intende fare passi indietro e continuerà a difendere il club con determinazione, convinto che solo così si possa evitare che errori e polemiche compromettano il futuro sportivo della squadra.