Lotito accende la polemica: «Li ho chiamati 4 volte, non ha risposto nessuno». Di mezzo c’è la Roma

Il patron della Lazio Lotito accende la polemica, conferma di averli chiamati quattro volte, di mezzo c’è la Roma in un derby nel derby

Continua a far discutere lo sponsor Expo. Da ormai un più di un mese Claudio Lotito afferma di voler inserire sulle magliette della Lazio il marchio della candidatura di Roma per ospitare la manifestazione, in contrapposizione (tra l’altro) a quella della città di Riyad (capitale dell’Arabia Saudita) sponsorizzata dalla Roma. Eppure, ad oggi del marchio Expo nemmeno l’ombra, con il patron dei Capitolini che come riportato da Repubblica giura di aver fatto di tutto per accelerare le operazioni.

IL COMMENTO – «Nessuno mi ha inviato il logo di Roma EXPO 2030. Li ho chiamati quattro volte, nessuno ha risposto. Mica posso mettere il marchio senza autorizzazione Qualcuno non ha voluto, forse per non alimentare la polemica con la Roma».