Lazio, Lotito scuote la squadra a Formello: «Voglio vedere il veleno»

Lotito Lazio, scatta il discorso derby a Formello: «Voglio vedere il veleno». Le parole pronunciate dal presidente biancoceleste

Come riportato dal Messaggero ieri in ritiro, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha provato a scuotere tutto il gruppo un po’ dimesso: «Dobbiamo entrare in campo sicuri di chi siamo e col veleno».

Poche parole, dirette, nessun accenno all’eliminazione in Conference, non è il momento di guardarsi indietro. Ora bisogna azzannare questo derby, rimandare dietro la lavagna la spavalderia di Mourinho e provare a volare a +5 conservando il terzo posto.