Lotito invita Reja: il tecnico presente all’udienza dal Papa

Lotito ha deciso di invitare anche l’ex tecnico della Lazio all’udienza col Papa in programma domani: tutti i dettagli

Quella di domani sarà una giornata emozionante per la Lazio. Non solo il big match delle 18:00 all’Olimpico contro la Juventus ma anche per l’iniziativa Fratelli Tutti, portata avanti da Lotito e ispirata dal Papa. Come riporta il Corriere dello Sport, all’udienza di domani col Papa ci sarà anche Reja. L’ex tecnico biancoceleste è stato personalmente invitato da Lotito.

Il goriziano poi parteciperà anche all’amichevole di domenica alle 14:30 a Formello in qualità di allenatore della squadra del Papa mentre Maurizio Sarri sarà il tecnico della rappresentativa della World Rom Organization. L’arbitro sarà Ciro Immobile aiutato da due giocatori che sceglierà il bomber biancoceleste.