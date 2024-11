Lotito incontra il presidente della Liga Tebas: ecco cosa si sono detti

Pranzo di lavoro tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Javier Tebas, numero uno della Liga: ecco i temi trattati dai due

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha incontrato oggi Javier Tebas, presidente de La Liga nel corso del Social Football Summit durante un pranzo di lavoro.

Come riportato dall’ANSA, l’argomento principale è stato quello della lotta alla pirateria e la gestione di quest’ultima in un paese e nell’altro. Il numero uno del campionato spagnolo ha espresso i complimenti per la legge che il presidente biancoceleste portata nel Parlamento italiano da Lotito. Si è discusso anche di politica sportiva nelle leghe europee, fair play finanziario e sulle regolamentazioni del calciomercato.