Lotito, il ritorno a San Siro dopo sei mesi: l’ultima volta arrivò la vittoria

Dopo un’assenza di sei mesi, il presidente Lotito tornerà a seguire la Lazio in trasferta: il presidente annunciato a San Siro

Il presidente Claudio Lotito tornerà a seguire la Lazio in trasferta dopo una lunga assenza di sei mesi. Il patron biancoceleste, riporta il Corriere dello Sport, non intende perdersi il big match di questa sera contro l’Inter di Antonio Conte. Dunque, con tutta probabilità, si godrà lo spettacolo dalle tribune dell’impianto meneghino. La scorsa stagione, il 31 marzo, era presente la notte che l’armata di Inzaghi riuscì a imporsi sui nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Milinkovic. Lotito, in quell’occasione, arrivò in pullman insieme alla squadra. Consuetudine di quel periodo, che venne sospesa solamente dopo la sconfitta della Lazio contro la Spal. Da quel momento il numero uno capitolino non seguì più il gruppo. Stasera, invece, è annunciato in tribuna. La squadra vorrà migliorare un trend già positivo: la Lazio ha vinto tre delle ultime sette partite disputate a San Siro. L’obiettivo è la Champions e, per raggiungerlo, occorrono grandi prove in gare importanti, come quella di questa sera.