Lotito: «Il calciomercato sta cambiando, ora i calciatori dai club PRETENDONO cifre assurde»

Lotito, il presidente biancoceleste rilascia delle dure dichiarazioni parlando delle cifre che circolano nel calciomercato

Ai microfoni di dotsport.it ha parlato Claudio Lotito, il quale si esprime riguardo le cifre che circolano nel calciomercato di oggi, e degli ingaggi che pretendono i calciatori

PAROLE – «Il mercato del calcio non è quello di una volta. I giocatori sono spesso attaccati ai contratti lunghi che firmano e non pensano più a confermarsi di anno in anno. Il mondo è cambiato. Un tempo i giocatori si accontentavano, ora chiedono sempre di più e difficilmente rinunciano a qualcosa. Questo è un problema globale. In tutte le squadre, appena si ottengono risultati, sembra che tutto sia dovuto. Nel calcio ci sono 4 categorie di giocatori: normali, buoni, ottimi e campioni. I campioni sono quelli che riescono a esprimere le proprie qualità in qualsiasi condizione. Klose, un giocatore che ha fatto la storia del calcio mondiale, prendeva la metà di quello che guadagnano i giocatori attuali. Pensava a lavorare, non a chiedere aumenti in continuazione. Il calcio ha un problema serio, perché le nuove generazioni sono troppo attaccate al denaro».