Lotito: «Greenwood? Non è assolutamente un rimpianto per la Lazio e vi spiego perchè»

Lotito, il presidente biancoceleste ha rilasciato alcune considerazioni riguardo il mancato arrivo dell’ex United: le sue parole

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, Claudio Lotito presidente della Lazio ha parlato del mancato arrivo di Greenwood esprimendosi con parole forti e chiare. Ecco cos ha detto il presidente biancoceleste

GREENWOOD – Greenwood è un rimpianto? No, assolutamente no. Se un calciatore non vuole venire a giocare per una squadra è un problema suo non nostro. Ha fatto la sua scelta e se ha scelto Marsiglia buon per lui, non accettiamo gente che viene tanto per farlo ma perchè vuole fare il bene della Lazio ed evidentemente lui non voleva