Lotito furioso per l’arbitraggio di Lazio-Torino: ecco perché preferisce non esporsi. Il motivo del silenzio del patron capitolino

Come riferito da Il Messaggero il patron della Lazio, Lotito, sarebbe furioso per l’arbitraggio della partita con il Torino.

«Vogliono fermare la nostra corsa. Ghersini come Giacomelli col Torino» urlano i tifosi facendosi portavoce anche del pensiero di Lotito, al momento in rigoroso silenzio per ragioni di opportunità politica.