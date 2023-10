Lotito furioso con Sarri! Spunta il retroscena sull’esonero: il pensiero del patron

Lotito è sempre più furioso con Maurizio Sarri: al momento l’esonero del tecnico non è contemplato ma serve un cambio di rotta

Come riportato dal Corriere dello Sport, la frattura tra Lotito e Sarri in casa Lazio, creatasi già in estate per l’insoddisfazione del tecnico sulla conduzione del mercato, sta assumendo contorni sempre più ampi anche per la diversa considerazione dei due sul valore effettivo della squadra.

Voci di corridoio dicono che al momento l’esonero dell’ex Napoli, legato alla Lazio da un contratto fino al 2025 da 4 milioni di euro a stagione, non è un’ipotesi concreta ma con Lotito mai dire mai. Di certo serve un deciso cambio di rotta.