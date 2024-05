Lotito: «Flaminio? Il progetto è stato ben visto. Ecco cosa dico del campionato della Lazio». Le parole del presidente

Intervenuto ai microfoni di tag24.it, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato di diversi temi: tra cui il futuro di Kamada e la riqualificazione dello Stadio Flaminio.

SU KAMADA E IL CAMPIONATO– «Se Kamada resta? Non ci ho parlato, non ho avuto il tempo di parlare di queste cose. Adesso pensiamo a finire il campionato, poi penseremo ai rinnovi e ai nuovi innesti. Mancano due partite, concentriamoci su queste. Un voto al campionato? No, io i voti non li do, non faccio il professore. I voti si danno a scuola. Il fatto che io sia il presidente non vuol dire nulla ».

STADIO FLAMINIO– «Dal punto di vista architettonico il progetto è stato ben visto da tutti. Ci sono le condizioni per affrontare con serenità questo tipo d’intervento, a favore della città, della storia del club e del quartiere. Pensiamo a fare lo stadio, poi vedremo a chi intestarlo ».