Lotito e Fabiani scontenti, contesta a Baroni. Il retroscena

Il presidente della Lazio Lotito e Fabiani insoddisfatti dallo scarso impiego dei nuovi giocatori biancocelesti: il punto sulla squadra di Baroni

Lotito e Fabiani sono di certo molto delusi dalle recenti prove in Serie A della loro Lazio e ci sono alcuni problemi in particolare che non hanno ben digerito. Stando a quanto riportato quest’oggi dal Messaggero tale insoddisfazione deriverebbe dallo scarso impiego dei nuovi acquisti.

In particolare tali riserve deriverebbero dagli acquisti di gennaio come Ibrahimovic, Provstgaard (ancora deve esordire) e Belahyane schierati in campo in situazioni sin troppo episodiche per il presidente. Sarà curioso vedere quali saranno le risposte del tecnico a questo problema interno con la società, ma nel frattempo accrescono le tensioni interne.