Lotito, discorso adrenalinico a Formello: «Voglio vedere il sangue». Scatta l’applauso dei giocatori dopo l’incitamento verso Salernitana-Lazio

Come scrive il Messaggero quella odierna sarà una gara speciale per Claudio Lotito. Il patron della Lazio non dimentica la costrizione a svendere la Salernitana.

Per questo ieri è tornato a parlare alla squadra a Formello come non faceva da tempo, alla vigilia di due snodi importanti della stagione: «Abbiamo due partite determinanti all’orizzonte e la prima sarà quella di domani (oggi, ndr). Se combatteremo e ci metteremo il sangue allora vedrete che ne usciremo vincitori». Questo l’incitamento seguito all’applauso dei giocatori in partenza per Salerno.