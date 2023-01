Lotito, il discorso alla Festa: «Voglio custodire i valori biancocelesti». Così il presidente alla squadra

Claudio Lotito ha parlato in occasione della festa dei 123 anni della Lazio. Questo il discorso tenuto davanti alla squadra.

«Questa riunione è particolare perchè rappresentiamo 123 anni di storia. Non tutti ce l’hanno. La nostra storia si basa su principi che in altre società sono venuti meno. La nostra infatti è stata insignita de titolo di ente morale, perchè la sua azione è volta a tutelare i suoi valori.

Quando c’erano le Olimpiadi si sospendevano le guerre perchè lo sport era sopra ogni cosa. In questo club traspare il merito come concetto principale. Riteniamo che il calcio abbia un enorme potere mediatico e che abbia l’obbligo e il dovere di intraprendere inizative importanti.

I nostri beniamini hanno un comportamento diverso da tante persone. Da 20 anni ho la possibilità di consocere giocatori e di vedere le azioni messe in campo da tanti club. La nostra Lazio è rappresentata da persone autentiche. Ho voluto iniziare questa serata con i fuochi d’artificio per due motivi: abbandonare l’anno passato e iniziare un nuovo pecorso perchè abbiamo la possibilità di farlo.

Noi non difendiamo le persone che adottano comportamenti che non sono in linea con i nostri valori, li combattiamo. Non vogliamo macchiare questi 123 anni con comportamenti che parlano di diversità. Vogliamo aiutare le persone che sono da tutti considerate diverse. Vogliamo fare in modo che tutti considerino la Lazio come una famiglia.

Questa è una riunione di famiglia, per ritrovarci. La squadra deve ritrovarsi. Voi calciatori avete una grande responsabilità: siete portatori di interessi particolari che non tutti possono portare in alto. Averte la fortuna e l’onere di tramandarli. Sono presidente, proprietario e custode di questi valori e ho l’obbligo di preservarli, mantenerli e tramandarli».