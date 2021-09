Lotito: «Correa buon giocatore, ma non poteva più giocare con noi»

Il presidente biancoceleste Claudio Lotito spiega la scelta di privarsi del Tucu e la cessione all’Inter del giocatore

Intervenendo a margine della presentazione della nuova stagione della formazione femminile della Lazio, Claudio Lotito, presidente biancoceleste, ha fatto un bilancio del calciomercato appena andato in archivio, non mancando di spiegare i motivi che lo hanno convinto a cedere Joaquin Correa all’Inter. Le sue parole a tmw.

«E’ un buon giocatore, ma non poteva più giocare con noi perché non si adattava a quel tipo di assetto tattico. Non c’entra la qualità dei giocatori, serve capire se questi calciatori che abbiamo mantenuto abbiano la capacità di adattarsi a quel tipo di modulo. Mi sembra che lo stiano dimostrando. Poi la grande esperienza del mister, un maestro di calcio, porterà a far esprimere al 100% le potenzialità dei singoli calciatori»