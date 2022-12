Lotito contro Renzi: botta e risposta tra i due. Cosa si sono detti

Claudio Lotito contro Matteo Renzi: botta e risposta acceso tra i due esponenti politici. Ecco cosa si sono detti

Botta e risposta acceso quello tra Matteo Renzi e Claudio Lotito. I due hanno idee divergenti in merito ad alcuni emendamenti del dl Aiuti quater.

RENZI – Soldi alla serie A. La mia Enews di ieri ha provocato molte polemiche sulla vicenda degli aiuti alla serie A. La mia posizione la conoscete: diamo quei soldi alle società sportive dei dilettanti e alla cultura. Oggi mi ha attaccato su questo il senatore di Forza Italia Lotito, un uomo che ha un conflitto di interesse su questa vicenda grande come una casa, essendo anche proprietario della Lazio. Finché le società saranno gestite in modo chiuso come dimostra l’incapacità di incamerare risorse dai diritti televisivi, il calcio italiano sarà condannato a perdere. Anziché chiedere la rateizzazione a spese del contribuente, le aziende del calcio imparino a gestire bene i bilanci. E lascino i soldi a chi ne ha bisogno!».

LOTITO – «Uno dei più grandi esperti di conflitto di interessi della storia recente, non perde occasione per acquisire visibilità sfruttando il mio nome. Peccato vederlo ridotto a rincorrere la peggiore demagogia».