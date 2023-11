Lotito consigliato da Fabiani: gli ha detto di evitare questa cosa

Claudio Lotito è furioso dopo la sconfitta con il Bologna ma consigliato da Fabiani ha evitato questa cosa: il retroscena

Momento delicato per la Lazio dopo la sconfitta contro il Bologna in campionato e in vista della sfida di domani sera in Champions League contro il Feyenoord.

Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito è furioso per l’ennesimo KO stagionale: ieri il patron era a Formello ma solo per godersi la vittoria della Women (3-0 al Brescia) senza nessuna visita o ramanzine ai ragazzi nello spogliatoio, né prima né dopo. E’ una strategia precisa consigliata dal DS Fabiani al patron, quella di non gettare adesso altra benzina sul fuoco. Sarri e la squadra vogliono e devono uscire da soli da questo ennesimo momento delicato. Lotito non ha ancora messo in discussione nessuno.