Lotito commosso dalle parole del soldato israeliano tifoso della Lazio: «Sono rimasto colpito. Grande coraggio». Le parole del patron

Le parole del giovane sergente Mayer Soliani, originario di Roma e attualmente in Israele per servire il suo paese, hanno suscitato grande interesse e commozione. Durante un’intervista in diretta ai microfoni della Rai, il soldato ha fatto un accenno speciale alla squadra per cui tifa, la Lazio, esprimendo il desiderio di tornare presto nella sua amata Roma. Le sue parole hanno toccato anche il cuore di Claudio Lotito. Il presidente ha condiviso la sua reazione al video in cui appare il giovane soldato israeliano. In un’intervista a Notizie.com, ha dichiarato:

LOTITO– Ho guardato e riguardato quel video molte volte, l’ho persino condiviso qui in Parlamento. Sono rimasto colpito e commosso. Come è possibile non farsi toccare da un giovane così coraggioso che lascia l’Italia per difendere la sua patria, Israele? Il giovane sergente è di religione ebraica, dimostrando ancora una volta che la S.S. Lazio è un portavoce dei diritti umani, del rispetto per ogni individuo, indipendentemente da qualsiasi differenza. Sarà un grande onore accoglierlo quando tornerà.