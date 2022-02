Lotito chiede gli ottavi ai suoi: il passaggio del turno vale 1.2 milioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha finora incassato 10.5 milioni di euro dal percorso in Europa League: il passaggio agli ottavi incrementerebbe la cifra

La sfida contro il Porto di domani sera in Europa League non è importante solo per dare la definitiva svolta alla stagione della Lazio, ma anche, e forse soprattutto, da un punto di vista economico. Come rivelano le edizioni odierne di Messaggero e Repubblica, i biancocelesti hanno incassato finora 10.5 milioni di euro dal percorso europeo.

L’eventuale sbarco negli ottavi garantirebbe un introito di ulteriori 1.5 milioni che porterebbe il totale a 12. Per questo Lotito ha stabilito un premio di due milioni di euro in caso di passaggio del turno e non sono esclusi nuovi incentivi futuri. Parte del mercato estivo passa anche da qui.