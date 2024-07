Lotito, che STOCCATA a Cataldi! RETROSCENA da non credere, il paragone del patron fa DISCUTERE

Lotito, clamorosa stoccata a Danilo Cataldi sul tema relativo alla fascia di capitano: il presidente cita Akpa Akpro

Emergono nuovi clamorosi dettagli sulla questione fascia di capitano in casa Lazio in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere della Sera, lo spogliatoio è rimasto deluso dal fatto che Zaccagni non abbia fatto un passo indietro dopo l’investitura verso Danilo Cataldi rigettata da Baroni.

Inoltre, ed è forse il retroscena più importante, Claudio Lotito avrebbe cercato di spronare Cataldi, deluso dalla situazione, invitandolo a prendere spunto da Akpa Akpro, uno che si impegna sempre senza mai rompere le scatole. La situazione continua ad essere particolarmente delicata.