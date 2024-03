Lotito sul caso Acerbi: «Ognuno faccia i conti con la propria coscienza»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, dice la sua sull’ormai noto caso Acerbi: le dichiarazioni del patron biancoceleste

Ai microfoni del giornalista Marco Martone di Canale 21, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha così parlato del caso Acerbi.

LE PAROLE – «Caso Acerbi? Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza, io non conosco la vicenda se non a livello mediatico come voi quindi non voglio esprimere giudizi. Di sicuro le azioni razziste vanno debellate perché significa minare il rispetto dell’essere umano».