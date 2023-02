Lotito carica la Lazio: «Restiamo sereni, la Champions è ancora possibile»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto caricare ieri la squadra a Formello: l’obiettivo Champions resta ancora possibile

Claudio Lotito non molla. Come riferito dal Corriere dello Sport, a cui fa da eco Il Messaggero, il presidente della Lazio ha caricato ieri la squadra a Formello dopo aver sbollito la rabbia nell’immediato post-partita contro l’Atalanta sabato sera all’Olimpico.

«Restiamo sereni, la Champions resta a due punti quindi è ancora possibile. Ma basta passi falsi». Questo il discorso del patron che si aspetta un’inversione di marcia rispetto ai soli 9 punti conquistati nelle ultime 9 partite. Il successo non arriva dal 24 gennaio contro il Milan, poi due pareggi e una sconfitta in campionato più l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. Più che dalla gara col Cluj di giovedì, Lotito si aspetta i tre punti domenica a Salerno.