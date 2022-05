Lotito-Caressa, faccia a faccia agli Internazionali di tennis

Faccia a faccia agli Internazionali di tennis tra Lotito e Caressa, Un incontro avvenuto dopo le polemiche per il gol di Acerbi

Come raccontato da Dagospia, i due avrebbero parlato e si sarebbe spiegati. Il tutto sarebbe avvenuto in un incontro organizzato da Sky per il noto torneo che si sta svolgendo in questi giorni al Foro Italico.