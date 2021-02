Caos tamponi, nuova audizione di Lotito in Procura

Caos tamponi, Lotito sarà nuovamente ascoltato dalla Procura federale per far luce sulle mancate comunicazioni

Continuano le indagini della Procura sul caos tamponi che ha travolto la Lazio. Ieri, l’avvocato Gentile ha confermato, attraverso le colonne de Il Messaggero: «Ci contestano anche un allenamento di Immobile risultato positivo nella settimana della partita contro lo Juventus (8 novembre) e anche quello di Djavan Anderson, che era stato convocato ma non ha giocato. Patteggiamento prima di un eventuale processo? Stiamo ancora discutendo con la Procura, ma noi riteniamo tutto infondato».

Il Presidente Lotito sarà ascoltato nuovamente dalla Procura federale per far luce anche sulle comunicazioni trasmesse telefonicamente e non in via testuale: l’appuntamento potrebbe essere previsto tra martedì e mercoledì. Il patron biancoceleste rischia comunque l’inibizione e una maxi multa.