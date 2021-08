Lotito sblocca il mercato: pronto l’aumento di capitale, i dettagli

Lotito scende in campo in prima persona. Verserà lui i 10 milioni necessari a chiudere i conti in sospeso e procedere con nuovi acquisti

Scende in campo Lotito. Come riporta il Corriere dello Sport , Lotito avrebbe deciso di effettuare un amuento di capitale per sbloccare il mercato. Non è ancora chiaro se il patron della Lazio abbia già effettuato il versamento ieri o lo farà oggi ma la questione dovrebbe chiudersi entro pochi giorni così da permettere a mister Sarri di avere i nuovi acquisti a disposizione già per la gara d’esordio a Empoli. Non appena deciderà di procedere con il versamento, verrà predisposto il bonifico per sbloccare l’indice di liquidità. Il tutto verrà comunicato come di norma alla Consob e pubblicato sul sito ufficiale del club.