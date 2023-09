Lotito, bordate alla Roma e a Gualtieri: «Chi paga per i danni di Ciampino? Io ho speso cento milioni, per altri solo prestiti»

Lotito, bordate alla Roma e a Gualtieri: «Chi paga per i danni di Ciampino? Io ho speso cento milioni ma non ho ricevuto favoritismi»

Claudio Lotito lancia bordate al sindaco Gualtieri e alla Roma parlando all’agenzia Adnkronos. Così il presidente della Lazio.

FOTO GUALTIERI CON LUKAKU – Non voglio commentare, non voglio fare polemiche istituzionali. Da rappresentante delle Istituzioni non credo opportuno dire tanto su questa cosa. Certo, ho letto le dichiarazioni, ma sulla foto preferisco non dire nulla, mi fermo qui… Bisognerebbe pensare piuttosto ai danni causati dai tifosi giallorossi a Ciampino. Chi paga per le auto danneggiate e per quanto successo? Io per la mia squadra ho speso cento milioni, sono quello che ha speso più di tutti, senza ricevere alcun favoritismo per la mia posizione. Altri invece non hanno comprato nessuno, hanno preso giocatori solo in prestito…