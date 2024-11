Lotito a Belve: il presidente della Lazio sarà ospite al programma su Rai 2

Lotito sarà uno dei prossimi ospiti del programma televisivo “Belve”, condotto da Francesca Fagnani. Ecco quando andrà in onda

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, sarà uno dei prossimi ospiti di “Belve”. Il programma televisivo che va in onda su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani. Martedì 19 novembre riprenderà la trasmissione, ancora non è definito il giorno in cui andrà in scena l’intervista al patron biancoceleste e Senatore della Repubblica.