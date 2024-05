Lotito: «Vorrei che la mia Lazio ripercorresse la filosofia di quella del '74. Gli ripeto sempre che...»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha un messaggio da dare prima dei festeggiamenti per i 50 anni dallo Scudetto 1974

In conferenza stampa, così Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni sui festeggiamenti per i 50 anni dal primo Scudetto della Lazio.

LE PAROLE – «Vorrei che questo club ripercorresse la stessa filosofia di quella squadra, volta verso l’altro. Sono esempi che rimarranno indelebili, nella storia dello sport e della Lazio. Dovevano combattere non solo per il risultato, ma per tutta la gente laziale. Queste iniziative rappresentano un elemento importante, che unisce e rinforza tutto il club. E’ una mentalità che cerco di inculcare alla squadra. Si vince per tutta la gente che è stata meno fortunata e che può ritrovare un sorriso tramite questi giocatori».