Serie A, per la ripresa è ancora Lotito contro Agnelli

Serie A, un altro scontro tra Lotito e Agnelli: i due presidenti discutono sulla ripresa degli allenamenti

È ancora Lotito contro Agnelli. Gli attriti tra i due presidenti non accennano a calmarsi:, si discute sempre sulla ripresa. Il patron della Lazio vorrebbe tornare in campo da metà aprile: un’apertura graduale, scandita da controlli ad hoc e sanificazione degli impianti sportivi; il piemontese, invece, non vuole tornare prima del 4 maggio.

Come riportato da Il Messaggero, dalla parte di Lotito ci sono sia Pallotta che De Laurentiis; mentre lo schieramento avversario vede anche Marotta, Cairo, Ferrero, Cellino e Preziosi.

Alla base di questa diatriba c’è sicuramente la partenza dei giocatori di Juventus ed Inter che, una volta rientrati, dovranno rispettare i 14 giorni di isolamento preventivo, rimanendo così indietro con la preparazione.

Si prospettano altre giornate roventi per la Lega Serie A…