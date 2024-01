Lotito a LSC: «La Lazio rappresenta la Capitale, voglio una squadra determinata» Le parole del presidente biancoceleste

Durante la presentazione della partnership tra Regione e la Lazio in vista della Supercoppa Italiana, Claudio Lotito, ha parlato cosi ai microfoni di Lazio Style Channel:

ORGOGLIO E SUPERCOPPA- «Dal punto di vista anagrafico rappresentiamo la Capitale e un veicolo importante per la regione per promuovere le peculiarità di questo territorio, soprattutto in termini del turismo. Quanto sono orgoglioso di questo trofeo? Sicuramente è una grande responsabilità, mi auguro che la squadra capisca l’importanza di questa competizione e il messaggio che rappresenta. Mi auguro che ci arrivi coesa e volitiva. Sono 180 paesi collegati, siamo in territorio che sta investendo risorse nella crescita del calcio»

SPIRITO GIUSTO- «Questo è lo spirito? Voglio una squadra determinata che lavora all’unisono per raggiungere tutti insieme il risultato. tutti devono lavorare all’unisono per raggiungere i programmi e gli obiettivi prefissati, il risultato si può ottenere solo attraverso un lavoro di squadra dove ognuno è protagonista nel collettivo»

TIFOSI- «Tifosi? Rappresentano il 12 uomo in campo, è la realtà. Avere un pubblico che ti sostiene durante la gara è importante, responsabilizza i giocatori per far capire che non combattono per loro stessi ma per un popolo che crede in loro e spera che possano portare risultati nell’interesse dei colori biancocelesti, della collettività e della storia che ci ha visti protagonisti. Ma soprattutto per non smentire che siamo la prima squadra della capitale non solo anagraficamente, ma anche per i risultati sportivi»