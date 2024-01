Lotito a LSC: «E’ stata una prestazione degna della prima squadra della capitale»

Lotito, il presidente biancoceleste esulta commentando la vittoria di quest oggi in Coppa Italia contro la Roma

Ai microfoni di LSC al termine del derby vinto dalla Lazio contro la Roma, Lotito si esprime con parole nette e chiare esternando la sua gioia per la qualificazione ottenuta

LOTITO – Un regalo bellissimo? Assolutamente si. Abbiamo avuto e fatto una prestazione degna della prima squadra della Capitale. Determinati ,volitivi, uniti e umili, è quello che serve a questa squadra che ha le potenzialità per potersi confrontare con tutti. Ho cercato di inculcare loro il principio che si vince tutti insieme, oggi si è visto. Ognuno si sacrificava per l’altro, abbiamo giocato a pallone e parlano i fatti. Ieri ho fatto in modo che il pubblico venisse a vedere la rifinitura perché i tifosi rappresentano il 12 uomo in campo. Sarri? Legato a un progetto che inizia a prendere forme concrete che riguardano anche il futuro. Ora pensiamo al campionato perché pensiamo che la nostra quarta debba competere per il campionato e anche in Europa

Le scelte fatte, i giocatori sono stati visionati in prima persona dal sottoscritto tecnico e dal ds. Giovani di prospettiva che si sono messi a disposizione del gruppo, hanno avuto un periodo di adattamento. Le polemiche che ci sono state e non entro nel merito, oggi possiamo contare su un ricambio generazionale di prospettiva un gruppo che è entrato nella mentalità della Lazio: non mollare mai. È un principio giusto. Questo è un festeggiamento del nostro compleanno che ripaga dei scarifci e delle illazioni mediatiche che vogliono rappresentare una realtà che non è