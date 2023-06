Pellegrini: «Grande amicizia con Immobile anche se...»

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato dal ritiro della Nazionale del rapporto con Ciro Immobile: le sue dichiarazioni

Dal ritiro della Nazionale Italiana, Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato così del rapporto con Ciro Immobile, capitano della Lazio:

«Siamo sempre stati grandi amici. Non è mai stato un problema. Ho tanti amici che hanno scelto di tifare per una squadra che non è quella giusta. Io gli rispondo sempre che se mi trovassi contro mia madre in campo farei di tutto per vincere. Finita la partita si torna amici come prima. Tra di noi il rispetto non manca mai, anche in campo. Lui è un attaccante perfetto. Come si muove e ha il tempo di attaccare lo spazio è incredibile. Mi piacciono molto le macchine, è una cosa che mi accomuna con Ciro anche se lui è più forte. Una volta abbiamo corso con i compagni ai go kart e ha vinto lui».