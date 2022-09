Serie A, Casini: «Conti dei club e VAR? Vi dico tutto»

Il presidente della Lega Serie A Casini ha toccato vari temi centrali di questo inizio di stagione: dai conti dei club al VAR, le sue parole

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport toccando vari temi centrali di questo inizio di stagione.

CRISI ECONOMICA – «Stiamo pensando diverse cose, ma partiamo dai problemi. Il primo è quello finanziario, la priorità è quella di aiutare le squadre a mettere a posto i conti. Infrastrutture? Stiamo intervenendo nel medio termine, riducendo l’illuminazione per un risparmio energetico. Per le scuola faremo partire una serie di iniziative per far emergere i valori del calcio».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE