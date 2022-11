Serie A, Scaloni: «Stadi e playoff in campionato: vi dico tutto»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato di due importanti temi: l’ipotesi play-off in campionato e il tema stadi

Ospite all’evento La Storia siamo noi” promosso dal Museo del Calcio di Coverciano al CONI, Lorenzo Casini ha dichiarato:

«Siamo al lavoro per le proposte del calcio da presentare in federazione. Noi come Serie A lavoriamo sui problemi della nostra lega e su come può intersecarsi con i problemi delle altre leghe, questo è l’obiettivo. Poi ci sarà una commissione riforme, l’assemblea di lega e per metà dicembre avremo un manifesto di proposta da presentare. È un discorso complesso, ha pro e contro con effetti sulla regular season. La Premier ha i playoff? La Serie A sarebbe il primo dei top campionati ad averli. Il calcio è anche fatto di tradizione, ci vogliono analisi serie dal punto di visto finanziario e dell’impatto su tutte le squadre».

STADI – «I grandi eventi come EURO 2032 sono un’occasione straordinaria per migliorare gli impianti e tutto ciò che ruota intorno. Dobbiamo però lavorare anche indipendentemente dai grandi eventi, l’urgenza stadi va affrontata subito e la Serie A è a disposizione».