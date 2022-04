Casini sull’indice di liquidità: «Nessuna squadra è a rischio, ingiusto dirlo»

Lorenzo Casini ha parlato al termine dell’odierna Assemblea di Lega: il suo chiarimento sull’indice di liquidità

Come riportato da Calcio&Finanza, Lorenzo Casini ha parlato dell’indice di liquidità al termine dell’Assemblea di Lega. Le sue parole:

«Quanto all’indice di liquidità non ci sono squadre in bilico, trovo negativo ipotizzare che ce ne siano. Stiamo parlando di società importanti, finché non c’è qualcosa di scritto parlare di società che hanno problemi non è corretto, come ho già detto più volte. Il gruppo di lavoro sta lavorando a una proposta seria. Serie A e Figc hanno lo stesso spirito: andare verso un modello sostenibile con gradualità, attraverso un programma serio che porterà alla sostenibilità. L’indice di liquidità fino alla stagione 2018-19 era già un criterio di ammissione ai campionati, ma il punto è graduarlo in modo coerente e proporzionato rispetto ai tempi e ai momenti. La Figc ha dato disponibilità a lavorare affinché si vada verso un sistema che renda il calcio più sostenibile e sano ma con gradualità e senza intervenire a danno del sistema stesso, fermo restando il periodo ancora difficile legato alla pandemia».