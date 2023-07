Lopez ricorda D'Amico: « Era un ragazzo fuori dalla norma che ha avuto...»

Lopez, l’ex calciatore ricorda lo storico Golden Boy scomparso tragicamente sabato a causa di un tumore a 68 anni

Ai microfoni di TMW ha parlato l’ex calciatore Antonio Lopez, il quale rilascia alcune dichiarazioni ricordando Vincenzo D’Amico

PAROLE – Stamattina ero al funerale e mi sono rivisto con gli altri miei vecchi compagni. In questi momenti molto brutti in cui perdi una persona come lui è difficile. Era un ragazzo fuori dalla norma che ha avuto il sorriso in tutti i 5 anni in cui ci ho giocato