Lopez: «Lazio-Bayern? Si gioca 11 contro 11. Non ci sottovaluteranno»

Antonio Lopez analizza il momento della Lazio con un occhio alla super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco

Poco meno di 15 giorni al ritorno della Champions League, e la Lazio sarà impegnata contro i campioni in carica del Bayern Monaco. I biancocelesti sono reduci da uno splendido periodo di forma, che non fa che galvanizzare la squadra di Inzaghi in vista dell’impegno europeo. L’ex centrocampista Antonio Lopez ha parlato della sfida contro i tedeschi a Lazio Style Radio: «I giocatori sono carichi dopo le 6 vittorie consecutive, e affrontare il Bayern sarà una soddisfazione. I tedeschi sono consapevoli di essere una grandissima squadra, ma non credo sottovaluteranno la Lazio.

Si gioca 11 contro 11 e non sarà facile neanche per loro. I biancocelesti potranno affrontarli non dico alla pari, ma con serenità. Tra le due squadre è il Bayern ad avere qualcosa da perdere, la Lazio dovrà mettere paura all’avversario senza snaturarsi».