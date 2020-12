Lopez: «La vittoria contro il Napoli è arrivata al momento giusto»

Antonio Lopez ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio commentando la vittoria contro il Napoli. Le sue parole

Antonio Lopez, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio commentando la vittoria contro il Napoli. Queste le sue parole.

«La gara di domenica sera doveva comportare una vittoria per risistemare la classifica, ora i biancocelesti sono nuovamente a tre punti dal quarto posto. Il Napoli era reduce da una sconfitta di Milan ricca di polemiche, la squadra di Inzaghi è stata brava a non sbagliare nulla. Non fossero riusciti a ottenere i tre punti, la graduatoria avrebbe iniziato a manifestare alcune problematica. La vittoria è arrivata al momento giusto.

In questo campionato, denso di impegni molto ravvicinati tra loro, a volte viene a mancare la concentrazione: giocare senza pubblico non è facile, la gente sugli spalti aiuta a mantenere alto il livello di abnegazione mentale. A Benevento la partita andava chiusa.

Ora la squadra deve restare con la testa sul campionato, l’impegno di Champions arriverà tra diverse settimane. La Società ed i giocatori stessi hanno l’ambizione di rientrare ancora una volta tra le prime quattro. Il campionato è equilibrato ed avvincente, non c’è una squadra che è già scappata»