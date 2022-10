Lookman e Zaccagni, Atalanta e Lazio volano grazie ai loro velocisti

Zaccagni e Lookman sono gli sprinter di Lazio e Atalanta che volano grazie alla loro velocità

Interessante confronto della Gazzetta dello Sport su due protagonisti di questo inizio di stagione di Atalanta e Lazio: Ademola Lookman e Mattia Zaccagni. Il primo dalla fascia si è avvicinato alla porta, il laziale sgasa da una posizione più defilata.

Oggi il nigeriano è il miglior marcatore di Gasperini (assieme a Koopmeiners) e per due volte, nelle partite con Fiorentina e Udinese, è stato il secondo giocatore del campionato più veloce in sprint, con picchi di velocità di 34 chilometri orari. E in questa speciale classifica sono comparsi, a turno anche Muriel, Hateboer e Soppy.

Nella Lazio anche Felipe Anderson e Pedro non scherzano nello sprint, come Lazzari e Marusic che, se si innescano, raggiungono alti picchi di velocità. Ma questo Zaccagni dà qualcosa in più e dovrà farlo anche a Bergamo, dove Felipe Anderson, l’unico che regge il confronto, giocherà da falso nueve.