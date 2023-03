Lombardo: «Retegui ha la stoffa del grande attaccante»

Lombardo, l’ex calciatore ha parlato del nuovo fuoriclasse oriundo che ha impressionato nelle due uscite della Nazionale

Ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto Attilio Lombardo, il quale ha elogiato Retegui dopo le sue due prime presenze con la maglia della Nazionale, ecco le sue parole

RETEGUI – Raccontargli chi era Gianluca Vialli è difficile, ancora non capisce l’italiano… Ma per Mateo sarebbe stato utilissimo, penso a tutto quello che diceva a Immobile e Belotti.

Retegui è uno di quei giocatori che non si vedono per tutta la partita ma la mettono comunque dentro. Speriamo di aver trovato una risorsa in più, ha la stoffa del bomber. In Italia? Spetterà a lui e agli agenti, ma se viene in Italia per noi è più facile