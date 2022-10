L’Olimpico torna ad essere la casa della Lazio: i numeri sull’affluenza non mentono

La Lazio è quarta in classifica per media spettatori: l’Olimpico torna ad essere la vera casa dei biancocelesti di Sarri

Nel grande inizio di stagione della Lazio c’è da sottolineare anche il ritrovato entusiasmo dei tifosi biancocelesti.

Come riporta Repubblica infatti, la Lazio è quarta in classifica per media spettatori: 43.539, dietro a Milan (72.169), Inter (71.621) e Roma (60.964). Le iniziative del club a favore dei tifosi, la campagna abbonamenti riaperta più volte, le tante promozioni prima dei match e il mercato hanno creato la ricetta magica e la nuova alchimia attraverso la quale portare avanti una grande stagione.